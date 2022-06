Grossbrand in Rebstein SG: Schwierige Löscharbeiten und Hitze setzen den Feuerwehrleuten zu

Im Industriegebiet von Rebstein SG steht ein Gebäude in Vollbrand.

In einem Industriegebäude in Rebstein SG ist ein Grossbrand ausgebrochen. Der Brand betrifft ein Gebäude an der Balgacherstrasse 17. Die Feuerwehr, Polizei und Rettung sind bereits im Einsatz. Nähere Informationen zu der Brandursache gibt es derzeit noch nicht.