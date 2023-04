The Witch's House: Dieses verzauberte Märchenhaus steht mitten in Beverly Hills

Ein Haus, das aussieht, als käme es direkt aus einem Märchenbuch: Es steht allerdings nicht in einem verwunschenen Wald, sondern in Kalifornien.

Willst du dich fühlen, wie in einem Märchen oder wenigstens wie in der TV-Show «Once Upon A Time»? Dann haben wir da etwas für dich: Ein Haus an der North Walden Drive, einer Strasse in Beverly Hills, ist auf Tiktok viral gegangen – weil es aussieht, als wäre es direkt aus einem Märchenbuch. Es ist nicht das einzige solche Haus in den USA, aber definitiv das magischste.

Das Spadena House, das in der Gegend auch als The Witch’s House bekannt ist, wurde 1921 vom Stummfilmstudio Willat Studios gebaut. Es war ursprünglich ein Büro sowie die Garderobe und das Kleiderlager für die Filme des Unternehmens. 1934 wurde es von der Familie Spadena gekauft und in ein Privathaus umgewandelt.

Vor der Zerstörung gerettet

Heute gehört es Michael Libow, einem Immobilienmakler. Er hat das Haus in den Neunzigern diversen Interessenten gezeigt, die es abreissen wollten. Darauf kaufte Libow es selbst, um es vor diesem Schicksal zu bewahren. Das Haus hat ihn damals 1,26 Millionen Dollar gekostet, heute ist es gemäss Schätzungen der Immobilienplattformen Zillow und Redfin zwischen sechs und sieben Millionen wert.

Gegenüber CBSNews sagt der Hexenhausbesitzer: «Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Es bringt mich zum Lächeln, es bringt andere Menschen zum Lächeln. Das war schon immer so und soll so bleiben.» Die Bauweise des Hauses ist als Storybook Style bekannt, also Märchenbuch-Stil. Die Bauten sehen bei diesem Stil ein bisschen so aus, wie sich viele US-Amerikaner die Häuser in Europa von früher vorgestellt haben: eine Karikatur tatsächlicher europäischer Architektur.

Tiktoker erhält intimen Einblick

Der Tiktoker Caleb Simpson hat Libow besucht und eine Führung durch das Haus erhalten. Libow hat die Einrichtung dem Äusseren angepasst: Im ganzen Haus wimmelt es nur so von Antiquitäten, Kitsch und kleinen Details. Das Video der Führung hat unglaubliche 63 Millionen Views und fast zehn Millionen Likes gesammelt.

Die User sind begeistert: «Wunderschön!», «Magisch» und «In einer solchen Küche würde ich den ganzen Tag kochen», schreiben sie. In den Abertausenden Kommentaren wird nicht nur das Haus beurteilt, sondern auch Besitzer Libow. Eine Userin schreibt: «Ich finds so cool, dass er selbst so gar nicht so aussieht, als würde er in einem solchen Haus wohnen.»

Übrigens: Michael Libow hat zwar überhaupt kein Problem mit Touristinnen und Touristen, die sich vor seinem Haus fotografieren lassen und freut sich darüber, dass sein Zuhause so beliebt ist, dass es sogar ein Halt bei Sightseeing-Touren durch Beverly Hills ist. Aber: Drinnen will er normalerweise niemanden – schliesslich sei es immer noch sein Privathaus. Das Tiktok-Video ist also ein seltener Einblick in das Hexenhaus.