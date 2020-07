Katharina, Theodor, Amadeus und Samuel

Im Inselspital kamen Vierlinge zur Welt – erstmals seit vier Jahren

Im Berner Inselspital sind Vierlinge geboren worden. Den Babys geht es gut, sie müssen aber noch für ein paar Wochen im Brutkasten bleiben.

Im Inselspital Bern kamen am 2. Juli Vierlinge zur Welt. (Symbolbild)

Katharina, Theodor, Amadeus und Samuel – im Berner Inselspital haben am Dienstag Vierlinge das Licht der Welt erblickt. Sie seien zu Beginn des achten Schwangerschaftsmonats per Kaiserschnitt entbunden worden, teilte Daniel Surbek, Chefarzt der Frauenklinik des Inselspitals, am Freitag mit.