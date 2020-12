Laut Bundesamt für Kommunikation : Im Interview mit Roger Federer – SRF hat Schleichwerbung gemacht

In einer Sendung mit Roger Federer war minutenlang dessen neues Schuhmodell zu sehen. Nun ist klar, dass das Schleichwerbung war. Das Bundesamt für Kommunikation entschied das.

Ende Juli strahlte das SRF die Sendung «Sportpanorama Plus» aus, zu Gast war neben Federer auch die Triathletin Nicola Spirig. Die Gespräche wurden in einem Studio aufgezeichnet, in dem On, Federers neuer Partner, am gleichen Tag dessen Schuh lancierte. Während die Federer und Spirig sprachen, war das Modell minutenlang zu sehen, auch das neue Logo des Tennisspielers tauchte auf.

Das SRF dementiert die Vorwürfe

Damit, so teilt es das Bakom mit, hat der Fernsehsender nicht nur gegen das Verbot der Schleichwerbung verstossen, sondern auch gegen den Grundsatz der Trennung der Werbung von redaktionellem Programm. Das hielt das Bundesamt in einer elfseitigen Verfügung fest, unter anderem steht dort: In der Sendung wurde eine Werbewirkung für die Firma On beziehungsweise deren Schuhmodell The Roger erzielt. Es spiele dabei keine Rolle, ob dem Fernsehsender dafür etwas bezahlt worden sei.