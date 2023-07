Asylstatistik Schweiz

Wie das Staatssekretariat für Migration SEM mitteilt, sind im Juni 2023 in der Schweiz 2395 Asylgesuche registriert worden. Im Vergleich zum Vormonat sind das 17,1 Prozent mehr. Im Juni wurde zudem 1271 aus der Ukraine geflüchteten Personen der Schutzstatus S erteilt, in 1029 Fällen wurde er beendet.

Erstinstanzliche erledigte Asylgesuche

Schutzstatus S

Im Laufe des Monats wurde der Status S in 1029 Fällen aufgehoben, weil die Personen die Schweiz verlassen haben. Insgesamt wurde der Schutzstatus S seit seiner Aktivierung bereits in 13´249 Fällen beendet, in 3610 Fällen ist die Beendigung in Prüfung. Per Ende Juni hatten insgesamt 65´191 Personen den Schutzstatus S.