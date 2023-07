La Palma: Im Wal-Kadaver schlummerten 500’000 Franken

… mussten den 15 Tonnen schweren Pottwal am Strand obduzieren.

Im Mai wurde am abgelegenen Strand von Nogales auf der Kanareninsel La Palma ein toter Pottwal entdeckt, der dort angespült worden war. Da das Abschleppen des etwa 13 Meter langen und 15 Tonnen schweren Kadavers nach Santa Cruz nicht möglich war, weil der Wal dabei zerrissen wäre, entschloss sich ein Forscherteam von Gran Canaria, den Wal vor Ort zu untersuchen und eine Obduktion durchzuführen, um herauszufinden, woran das Tier verendet war.

Weil der Wal in der Brandung lag, musste das Team jeweils während der Ebbe vorgehen. Rasch wurde klar, dass der Pottwal nicht durch Menschenhand bzw. wegen eines Unfalls getötet worden war, sondern dass eine natürliche Ursache vorlag. Forschungsleiter Antonio Fernández Rodríguez, der die Erfahrung von über 1000 Autopsien an Walen besitzt, vermutete schliesslich akute Verdauungsprobleme. Und siehe da: Bei der Inspektion des Dickdarms fühlte er einen harten Klumpen. «Ich fand dann einen etwa 50 bis 60 cm grossen Stein, der 9,5 Kilogramm wog», berichtet Rodríguez.

Fund ist eine halbe Million Franken wert

Als er mit dem Klumpen aus den Wellen an den Strand kam, richteten sich alle Augen auf ihn. «Aber niemand wusste, dass der Klumpen, den ich in den Händen hielt, Ambra war», sagt er schmunzelnd. Das Material, das bisweilen im Meer treibend gefunden wird, ist auch als «schwimmendes Gold» bekannt. Dabei handelt es sich um eine Substanz, die aus unverdaulichen Resten von Meerestieren besteht, welche sich im Magen des Wals über Jahre binden und zu einem wachsigen, unglaublich wertvollen Material werden. Das nach Sandelholz riechende Ambra wurde lange in der Parfümherstellung verwendet, weil es die Lebensdauer von Düften verlängern kann. Der Wert des Klumpens, der auf La Palma gefunden wurde, beträgt etwa eine halbe Million Franken.