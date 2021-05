Erste Lockerungen an Schulen - Im Kanton Aargau sind ab Montag Schulreisen wieder möglich

Wie der Kanton Aargau in einer Mitteilung schreibt, ist es weiterhin das wichtigste Ziel, dass die Volksschule im Präsenzunterricht stattfinden und ein möglichst ordentlicher Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann.

An den Volksschulen im Kanton Aargau will man die geltenden Schutzmassnahmen vorsichtig lockern. Ab dem 17. Mai gilt die Maskentragpflicht für alle Erwachsenen und die Schülerinnen und Schüler ab der fünften Primarschulklasse ausschliesslich für die Innenräume der Schulen. Zudem dürfen Schulreisen und Schullager mit entsprechenden Schutzmassnahmen wieder durchgeführt werden. Das teilte der Kanton am Mittwoch mit.