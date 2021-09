Neue Teststrategie - Im Kanton Bern sind die Covid-Tests ab heute nicht mehr freiwillig

Weil immer mehr Personen geimpft seien, würden Massentests keinen Sinn mehr machen, so der Kanton.

Wer sich weigert, muss in Quarantäne.

«Die Erfahrungen beim breiten, regelmässigen Massentesten haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass die Wirksamkeit nur noch bedingt gegeben ist», mit diesen Worten begründet die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern GSI die Anpassung der Corona-Teststrategie. Damit die Weiterverbreitung des Virus eingedämmt werde, ist laut Kanton eine mindestens doppelt so hohe Test-Kadenz nötig. «Als es noch wenige geimpfte Personen gab, waren Massentests durchaus sinnvoll, nun treten wir aber in eine neue Phase mit mehr Geimpften ein.» Aus diesem Grund setze der Kanton nun auf ein schnelles Ausbruchstesten.