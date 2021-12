«Besorgniserregende Lage» – Im Kanton Solothurn sind alle Intensivbetten belegt

In keinem anderen Kanton sind die Intensivbetten vollständig belegt und in keinem anderen Kanton ist der Covid-Anteil so hoch.

Gemäss Zahlen vom Mittwoch ist die Lage auf den Intensivstationen des Kantons Solothurn prekär: Sämtliche Betten sind belegt. Und wie Zahlen des BAG zeigen, zu 87,5 Prozent mit Covid-Patientinnen und -Patienten. Das ist schweizweit einzigartig. In keinem anderen Kanton sind die Intensivbetten vollständig belegt und in keinem anderen Kanton ist der Covid-Anteil so hoch. Am nächsten kommen Aargau (85,1 Prozent ausgelastet, 53,2 Prozent Covid), Thurgau (88,9 / 44,4) Waadt (86 / 45,2) und Zürich (89,3 / 28,1).