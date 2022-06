Abschussverfügung : Im Kanton Uri darf ein Wolf geschossen werden, der über zehn Tiere tötete  

Ein derartiger Schaden an Nutztieren durch einen einzelnen Wolf liegt vor, wenn in seinem Streifgebiet innert vier Monaten mindestens zehn Nutztiere getötet wurden, nachdem früher bereits Schäden durch die Anwesenheit von Wölfen zu verzeichnen waren. (Symbolbild)

Zwischen dem 23. April 2022 und dem 10. Mai 2022 ist im Urner Oberland ein einzelner Wolf gesehen worden. Über diese Sichtungen sind verschiedene Hinweise aus Göschenen, Wassen und Gurtnellen eingegangen. Wie die Sicherheitsdirektion am Freitag weiter mitteilte, wurden zwischen dem 14. und 23. Mai in der Gemeinde Wassen, im Perimeter des eidgenössischen Jagdbanngebietes Fellital, zwischen «Hubel» und «Urschlauwi» bei mindestens drei Angriffen des Wolfes insgesamt fünf Ziegen und 13 Schafe gerissen. Davon befanden sich sieben der getöteten Schafe auf zwei sogenannten landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Schutzmassnahmen. Aus diesem Grund dürfen laut dem geltenden Bundesrecht sechs gerissene Schafe und fünf Ziegen der Anzahl für das nötige Abschusskontingent angerechnet werden.

Schadensschwelle auch nach Abzug der sieben Schafe erreicht

Zur Verhütung von Wildschäden können die Kantone gemäss der eidgenössischen Jagdgesetzgebung jederzeit Massnahmen gegen einzelne geschützte Tiere anordnen, die grossen Schaden angerichtet haben. Ein derartiger Schaden an Nutztieren durch einen einzelnen Wolf liegt vor, wenn in seinem Streifgebiet innert vier Monaten mindestens zehn Nutztiere getötet wurden, nachdem früher bereits Schäden durch die Anwesenheit von Wölfen zu verzeichnen waren. Laut der Sicherheitsdirektion «müssen die Herden jedoch geschützt sein oder nicht zumutbar schützbar».

Im vorliegenden Fall waren die Herden nicht geschützt. Einen Schutz könnte etwa durch einen Elektrozaun oder Hunde erreicht werden. Weil sich die Risse im Alpgebiet Heimkuhweide Wassen des Projekts «Alpkonzept Oberes Reusstal» ereigneten, gelten die Nutztiere trotzdem als geschützt. Jagdverwalter Josef Walker erklärt, warum das so ist: «Der Kanton Uri arbeitet an einem nachhaltigen Konzept, das noch nicht fertiggestellt ist. Bis es in Anfang 2024 in Kraft treten kann, gelten die Herden nach einer Abmachung des Amtes für Landwirtschaft mit dem Bund als geschützt.» Sobald das Konzept in Kraft tritt, ist den Bauern anzuraten, ihre Nutztiere vor dem Wolf zu schützen. Wenn sie das nicht tun, werden allfällige Risse dem Abschusskontingent nicht mehr angerechnet.