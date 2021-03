An Werktagen sollten die Verkaufslokale gemäss Initiative bis 20 Uhr, an Samstagen bis längstens 18 Uhr geöffnet sein.

Die Läden im Kanton Zug schliessen weiterhin an Werktagen um 19 Uhr, am Samstag um 20 Uhr. Eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten wurde am Sonntag an der Urne abgelehnt: 65.24 Prozent Prozent der Urnengänger sagten Nein zur «Gesetzesinitiative für längere Ladenöffnungszeiten», 34.76 Prozent sagten Ja. Die Stimmbeteiligung betrug 60.26 Prozent. Damit folgt das Volk der Regierung und dem Parlament: Die Regierung und der Kantonsrat hatten empfohlen, die Initiative abzulehnen. Die Initiative stammt von den Jungfreisinnigen, den jungen Grünliberalen und der jungen SVP.