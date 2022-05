Nach Beschwerde beim Bundesgericht: Im Koksrausch Freund getötet – Küsnachter Galeristensohn erneut vor Gericht

Es war dicke Post, die das Zürcher Obergericht im Juli 2021 aus Lausanne erhielt: Willkürliche Berücksichtigung von Beweisen, zweifelhafte Abstützung auf Gutachten, Ignorieren von Widersprüchen in den Aussagen des Täters, Verletzung der Ermittlungspflicht, Formfehler. Diese Vorwürfe erhob das höchste Gericht im Fall des Galeristensohns aus Küsnacht, der im Dezember 2014 unter dem Einfluss von Kokain- und Ketamin in der Villa seiner Eltern seinen Freund brutal umgebracht hat. Er schlug dem 23-Jährigen einen sechs Kilogramm schweren Kerzenständer auf den Kopf und rammte ihm eine Kerze in den Hals, so dass dieser erstickte.