Himalaya: Im Krieg verlor Hari (43) beide Beine – jetzt bestieg er den Mount Everest

Der Mount Everest ist ein Berg der Superlative und lockt immer wieder die erfahrensten Bergsteiger der Welt an, die sich am 8848 Meter hohen Gipfel bei der Jagd nach neuen Höchstleistungen immer wieder gegenseitig herausfordern. In die Reihen der Rekordhalter kann sich nun auch Hari Budha Magar einreihen – und im Gegensatz zu vielen anderen Bestleistungen, die am Everest laufend wieder egalisiert werden, hat der Nepalese sich für immer in den Geschichtsbüchern verewigt.