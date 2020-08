1 / 5 Gegenüber der BaZ erzählen Lernende der Schule des KV Basel davon, dass es aufgrund der Corona-Abstandsregeln nicht genügend Pulte für alle Schüler habe. Deswegen müsse ein Teil der Klasse die Unterrichtsstunde jeweils vom Boden aus mitverfolgen. BaZ/zvg Es gäbe zwar Klemmbretter, die die am Boden sitzenden Schüler etwas unterstützen sollten, diese präferieren in dieser Situation aber die Möglichkeit, Stühle als Pult zu verwenden, sagt eine Schülerin gegenüber der BaZ. BaZ/zvg Der Schulleiter erklärt, man habe bereits eingesehen, dass es so nicht möglich sei, den Unterricht richtig durchzuführen. Deswegen habe man das Schutzkonzept bereits angepasst. Trügen die Schüler einfach Masken, hätte es für alle ein Pult. KEYSTONE

Darum gehts Die Lernenden des KV Basel sind zurzeit teilweise gezwungen, während der Unterrichtsstunden auf dem Boden zu sitzen.

Gegenüber der BaZ äussern Schüler Kritik.

Der Schulleiter hingegen sagt, es gebe für jeden die Möglichkeit auf den Platz an einem Tisch.

In der Schule des Kaufmännischen Vereins (KV) Basel hat sich in diesem Schuljahr eine neue Motivation ergeben, morgens möglichst früh im Klassenzimmer zu sein: Aufgrund der Corona-Abstandsregeln hat es nicht genügend Pulte für alle Schüler. Die Letzten seien deshalb gezwungen, die Unterrichtsstunde auf dem Boden zu verbringen, wie die «Basler Zeitung» am Mittwoch berichtete.

Schule unvorbereitet

Aufgrund des Schutzkonzepts darf sich an den Schultischen, die eigentlich für zwei Schüler vorgesehen sind, nur jemand aufhalten. Die Schule habe über die Sommerferien scheinbar weder Einzeltische organisiert, noch das Mobiliar entsprechend umgestellt. Sodass, wie Lernende gegenüber der BaZ sagen, etwa sechs bis sieben Schüler sich jeweils mit dem Boden begnügen müssen. Das gehe nicht nur in den Rücken, sondern sie würden so von den Lehrpersonen auch übersehen und übergangen, so eine Schülerin.

Der Kampf um die Sitzplätze an Tischen spiele sich ausserdem auch nach jeder Pause ab, weswegen es sich zurzeit gar nicht lohne, in die Pause zu gehen. «Einen einmal ergatterten Tisch müsse man in der Pause verteidigen», heisst es in der BaZ.

«Wir haben frühzeitig reagiert»

Der Schulleiter André Mangold sagt hingegen, man habe frühzeitig reagiert. «Bereits in der ersten Unterrichtswoche stellten wir fest, dass ein Arbeiten so nicht möglich war. Aus diesem Grund haben wir seit der zweiten Woche unser Schutzkonzept erweitert», so Mangold. Dieser Aussage widersprechen Lernende vehement und zeigen Bilder von der dritten Schulwoche, auf welchen Schüler nach wie vor gezwungen sind, auf dem Boden zu sitzen. Auch die «rationierten Klemmbretter» seien keine grosse Hilfe. Eine Schülerin sagt, sie würden es in dieser Situation bevorzugen, Stühle als Unterlagen zu benutzen.

Cafeteria-Tische könnten die Lösung sein

Eine mögliche Lösung für die Schüler seien eine Vielzahl Einzeltische aus der Cafeteria. Diese können aufgrund der Abstandsregeln dort zurzeit nicht benutzt werden. Die Schüler hätten den Lehrern deswegen vorgeschlagen, diese in die Schulzimmer zu stellen, wurden jedoch «abgewimmelt», denn: «Wenn das alle Klassen wollen, dann reicht es nicht», hätten die Lehrer dazu gesagt, so eine Schülerin zur BaZ.