Städtische Landwirtschaft : Im Laden gibt es jetzt Basilikum aus der Fabrik

Basilikum made in Niederhasli im Kanton Zürich. Möglich macht das ein alternativer Anbau namens Vertical Farming. In der Fabrik von Yasai wächst im Moment frischer, lokaler Basilikum, den es seit neuestem im Detailhandel bei Coop zu kaufen gibt.

Laut dem Co-Gründer von Yasai , Marc Zahan, ist der Fabrik-Basilikum dem, der draussen auf dem Feld wächst , um einiges voraus . Weil die Pflanzen nicht der Natur ausgesetzt werden, kann komplett auf den Gebrauch von Pestiziden verzichtet werden. Diese Art von Anbau ist auch nicht abhängig von Wetter oder Jahreszeit, so können die Pflanzen das ganze Jahr kultiviert werden. Marc Zahan erläutert: « Sie wachsen in einem Wasserbad und die Wurzeln schwimmen in einer Mischung von Wasser und Nährstoffen. » Dazu kommt, dass der Anbau 95 % weniger Frischwasser brauche, weil e r ein Wasserkreislaufsystem nutzt . Weiter wäre es möglich, den Vitaminwert zu erhöhen, wenn die Lichtfrequenz in der Vertical Farm angepasst wird.