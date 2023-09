Im Lastwagen eingesperrt: So befreite eine Reporterin 6 Frauen

Die BBC-Reporterin Khue Luu erhielt am Mittwoch einen verstörenden Anruf: «Bitte helfen Sie uns, es ist dringend», sagte eine panische Stimme. Es begann ein Wettlauf gegen die Zeit.

Im Lkw eingesperrt : «Helfen Sie uns» – so befreite eine Reporterin 6 Frauen

1 / 1 Sechs Frauen wurden am 27. September 2023 aus einem Kühllaster gerettet, nachdem eine der eingesperrten Frauen eine BBC-Reporterin kontaktieren konnte. Screenshot BBC

Darum gehts Eine Frau rief eine BBC-Journalistin an und flehte um Hilfe.

Insgesamt sechs Frauen sollten in einem Kühllaster von Frankreich nach Grossbritannien geschleust werden.

Die Reporterin reagierte sofort.

«Sind Sie in Europa? Bitte helfen Sie uns, es ist dringend», sagte eine weibliche Stimme, die am Mittwochmittag die BBC-Reporterin Khue Luu angerufen hatte. Die Frau war in Panik, sie erzählte der Journalistin, dass sie zusammen mit fünf weiteren Frauen seit mehr als zehn Stunden im Frachtraum eines Kühllasters eingesperrt sei.

Die Frau befürchtete, sie würden alle bald ersticken, sagte sie. Der Lastwagen sei nach ihren Angaben zunächst auf dem Weg nach Grossbritannien gewesen, hatte jedoch die Richtung geändert. Luu musste sofort handeln – aber alles, was sie wusste, war, dass sich der Lastwagen in Frankreich befand. Weiter nichts, kein Kennzeichen, keine genaue Route.

«Es ist so kalt, die Klimaanlage ist eingeschaltet», schrieb die Frau aus dem Lastwagen. Die vier Vietnamesinnen und zwei Irakerinnen sassen im engen Raum, umgeben von Bananenkisten, der Lastwagen sei mit einer Eisenstange verschlossen worden. Sie schickte ein paar kurze Videos aus dem Inneren des LKW.

Die Suche beginnt

Die Reporterin kontaktierte ihre Kollegen von BBC News sowie in Frankreich lebende Journalisten. Zudem informierte sie die Redaktion der französischen Zeitung «Le Monde» in London, die sofort ihre Kollegen in Paris alarmierte.

Die Migrantin schickte ihren Live-GPS-Standort: Der Laster befand sich auf der Autobahn E15 in der Nähe von Dracé, nördlich von Lyon. Damit konnte die Reporterin nun die örtliche Polizeistation kontaktieren.

Den Kontakt zu den Frauen nicht verlieren

Zwischendurch wurde die Standortangabe unterbrochen, berichtet die BBC-Reporterin. «Aber die junge Frau konnte mir trotzdem ein SMS schreiben. Sie erzählte mir, die Klimaanlage sei ausgeschaltet und das Atmen falle ihr schwer.» Khue Luu versuchte, sie zu beruhigen. Sie riet der Gruppe, nicht zu reden, um Sauerstoff zu sparen.

Reporterin entdeckt einen wichtigen Hinweis

Im Austausch mit den Frauen im Lastwagen erfährt die Reporterin, dass drei weitere Frauen sich kurz vor dem Einsteigen entschieden hatten, nicht mitzufahren. In dem Moment machten sie allerdings ein Bild: Der Laster fuhr mit einem irischen Kennzeichen. Gleichzeitig erhielt die BBC-Journalistin wieder frische Daten der Standortbestimmung.

Die Polizei hält den Lastwagen an

Wenig später konnte die französische Polizei das Fahrzeug anhalten und die Frauen befreien. Die Beamten nahmen den Fahrer fest. Wie sich herausstellte, stammte der Lastwagen aus Litauen.

Eine der Vietnamesinnen sei minderjährig gewesen, wie die Staatsanwaltschaft von Villefranche-sur-Saône später informierte. Warum der Chauffeur von der ursprünglich geplanten Route abgewichen war, blieb unklar.

Der Fall erinnert an den tragischen Tod von 39 vietnamesischen Migranten, die 2019 in der englischen Grafschaft Essex leblos in einem Kühllaster entdeckt wurden. Die BBC-Reporterin hatte damals berichtet und war deswegen mit vielen Vietnamesen im Kontakt.