FC Basel: Heiko Vogel verrät Erstaunliches über Ouchy-Pleite

Am Sonntag verlor der FC Basel mit 0:3 gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy. Nun steht das Spiel gegen Schweizer Meister YB an. Heiko Vogel spricht über die letzte Woche.

Hier geht Ouchy gegen den FC Basel in Führung. SRF

Darum gehts Der FC Basel steckt in der Krise.

Am Sonntag wartet nun YB.

Heiko Vogel spricht vor der Super-League-Partie.

Auch verrät er ein Detail von der Partie gegen Ouchy.

Der kriselnde FC Basel trifft am Sonntag auswärts auf den Schweizer Meister aus Bern. Seit wettbewerbsübergreifend 16 Spielen wartet der FCB auf einen Sieg im Wankdorf gegen YB. Der letzte Erfolg war im Mai 2016. Für Rotblau wird es also eine schwierige Aufgabe werden, zumal die Basler tief in der Krise stecken.

Die Unruhe in Basel ist gross. Zuletzt feuerte Basel Trainer Timo Schultz, Sportdirektor Heiko Vogel übernahm. Es folgte eine 0:3-Ohrfeige daheim gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy. Das Team und insbesondere Vogel wurden mit einem gellenden Pfeifkonzert von den eigenen Fans eingedeckt. Die Basler reagierten und schirmten sich ab. Die gesamte Woche fanden die Trainings ohne Zutritt der Öffentlichkeit statt.

«Jede Einheit diese Woche hat Spass gemacht»

Am Freitag erklärte Vogel: «Ich habe viele Einzelgespräche geführt. Zum Teil musste man die Spieler aufbauen oder die Situation erklären, auf der anderen Seite gilt es, Klarheit an den Tag zu legen. Die Jungs sind schon ein bisschen verunsichert und sie müssen wissen, was ich von ihnen erwarte.» Der Deutsche stellte auf der Match-PK gemäss der «BZ Basel» aber auch klar, dass es nicht möglich sei, den Spielern innerhalb einer Woche alles von seiner Philosophie beizubringen. Aber: «Es gibt Eckpfeiler wie Mentalität und Verlässlichkeit in der Defensivarbeit, die nicht verhandelbar sind.»

Hier zu sehen: Heiko Vogel an der Seitenlinie beim Spiel gegen Lausanne-Ouchy. Marc Schumacher/freshfocus

Mit den Trainings war der Deutsche zufrieden. «Jede Einheit diese Woche hat Spass gemacht, und wir können uns gut vorbereitet auf das Spiel bei YB freuen», so Vogel, der aber auch sogleich relativierte: «Das ist aber noch keine Garantie dafür, dass ich die Punkte in Reihe einfahre. Wichtig ist, dass wir uns stabilisieren und eine klare Leistungssteigerung sichtbar ist.»

Betreffend Leistung verkündete der FCB-Sportdirektor, wie -Trainer zudem einen erstaunlichen Aspekt: «Was die Laufparameter angeht, die Gesamtlaufstrecke und die abgerissenen intensiven Meter und Sprints, war das Spiel gegen Lausanne-Ouchy eines der besten in dieser Saison.» Er gab zu, dass er über diese Erkenntnis überrascht gewesen sei.

Massimo Ceccaroni kritisiert Heiko Vogel

Auch zu den Pfiffen von den eigenen Fans äusserte er sich nochmals. Bereits am Sonntag, gleich nach dem Spiel, hielt er fest, dass sie «legitim» seien. Nun sagte Vogel: «Ich habe Verständnis für den Unmut. Aber die Situation ist auch für uns nicht zufriedenstellend.» Vielleicht habe er die Vehemenz nicht in diesem Ausmass erwartet, aber das Spiel und das Resultat hätten auch keine andere Reaktion zugelassen.

Während Vogel also versucht, positiv zu denken, herrscht gegen ihn und auch Boss David Degen noch immer Wut. Zu sehen ist das in zahlreichen Kommentaren auf Social Media und in Interviews von ehemaligen FCB-Exponenten. Club-Legende Massimo Ceccaroni sagte im Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» beispielsweise: «Wer sich zu ambitionierte Ziele setzt, darf sich nicht wundern, wenn er tief fällt und die Versprechen nicht einhalten kann. Der Versuch, alles schönreden zu wollen, macht es noch schlimmer.»

Die Transferkritik bezeichnete er als «zu riskant». Die Auftritte von Vogel kritisierte er ebenso: «Wenn ich sehe, wie Vogel jetzt wieder an Pressekonferenzen oder an der Seitenlinie auftritt, dann verkörpert das nicht die Werte des FC Basel.»