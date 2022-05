Deutschland – Schweiz: Deutsche schlagen im Powerplay eiskalt zu – es steht 1:1

Im Nachbarschaftsduell gegen den grossen Bruder aus dem Norden gab es in Vergangenheit oft bittere Niederlagen für die Schweizer Hockey-Nati. So zuletzt vor einem Jahr in Riga, als die Deutschen den Viertelfinal der WM im Penaltyschiessen gewinnen konnten. Der Ausgleich für Deutschland fiel erst kurz vor Schluss. Auch an den Olympischen Spielen in Pyeongchang entschieden die Deutschen das Duell gegen die Schweiz für sich und zogen in den Viertelfinal ein.