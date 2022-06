Kein Bargeld mehr: Im Luzerner Bahnhof darf nur noch aufs WC, wer digital bezahlt

In der GassenChuchi finden sucht- und armutsbetroffene Menschen eine warme Mahlzeit. Die wenigsten von ihnen haben ein Bankkonto oder ein Smartphone.

Eine Untersuchung der Schweizerischen Nationalbank ergab, dass die Befragten durchschnittlich 138 Franken an Bargeld bei sich trugen.

Der (WC-)Stein des Anstosses

Die Zukunft ist bargeldlos

Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung des digitalen Bezahlens beschleunigt. Bargeld- und kontaktlos fühlte sich sicherer und hygienischer an und so wurde vielerorts kein Cash mehr angenommen.

In Schweden beispielsweise ist das erklärte Ziel von Gesellschaft und Staat schon lange, ab den 2030er-Jahren auf das Bargeld als Zahlungsmittel komplett zu verzichten. Bezahlen in Schweden soll dann nur noch bargeldlos möglich sein können.

Auch in der Schweiz können ähnliche Trends beobachtet werden. «Die Debitkarte bleibt das meistgenutzte Zahlungsmittel sowohl hinsichtlich Einsatzhäufigkeit als auch gemessen am Umsatz. Bargeld verliert zwar weiterhin an Umsatzanteilen, kann sich aber hinsichtlich Einsatzhäufigkeit auf Platz zwei hinter der Debitkarte halten», schreiben die Verfasser*innen des Swiss Payment Monitor 2022.