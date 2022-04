Die Eisheiligen kommen: Im Mai kann es nochmals frostig werden – das solltest du beim Gärtnern beachten

Sonne und Wärme laden bereits dazu ein, im Garten ans Werk zu gehen. Noch stehen uns aber die berüchtigten Eisheiligen bevor. Die Tage vom 11. bis 15. Mai sind seit dem Mittelalter bekannt dafür, dass es in Bodennähe kalt wird. Und auch Statistiken belegen, dass es in fast jedem Jahr mindestens einmal im Mai zu sehr tiefen Temperaturen kommt. Dies geschieht aber nicht häufiger an den Eisheiligen als an anderen Tagen im Mai. Dies bemerkte schon der Begründer der modernen Meteorologie, Julius Hann, um 1906, wie Meteo Schweiz schreibt.