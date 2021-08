Riesiger Ölteppich - Im Mittelmeer droht eine Umweltkatastrophe

D as Leck wurde durch einen Riss in einem Treibstofftank des syrischen Wärmekraftwerks Bani y as verursacht.

Die zyprischen Behörden zeigen sich alarmiert. Wie das Fischereiministerium am Montag erklärte, erwarten die Behörden, dass der Ölteppich am Dienstag den Nordteil der Insel erreichen wird.

D as Leck wurde laut dem Portal Middle East Eye durch einen Riss in einem Treibstofftank des syrischen Wärmekraftwerks Banias verursacht. Der Schaden im Tank mit 15'000 Tonnen Brennstoff sei am 23. August entstanden. Die syrische Regierung erklärte am Montag in der regierungsnahen Zeitung «Al-Watan», dass ein Ausschuss zur Untersuchung der Unfallursache gebildet worden sei. Demnach traten nur zwischen zwei und vier Tonnen Heizöl aus dem Kraftwerk aus.