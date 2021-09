Wegen Zertifikatspflicht - «Im Moment erhalte ich auf zwei neue Anmeldungen 15 Kündigungen»

Keine Zertifikatspflicht bei Gruppen unter 30 Personen

Von der Zertifikatspflicht ausgenommen sind Aktivitäten, die in abgetrennten Räumlichkeiten in einem Verein oder in einer anderen beständigen Gruppe von höchstens 30 Personen, die dem Organisator bekannt sind, regelmässig ausgeübt werden. Auch schreibt die Verordnung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) eine wirksame Lüftung vor. Darum können etwa viele Yoga-Kurse ohne Zertifikat fortgeführt werden. Gewisse Fitnesscenter nutzen diese Regelung auch und teilen die Kundinnen und Kunden zeitlich in Gruppen ein, damit diese weiter trainieren können.