Brienz GR: «Im Moment ist es so ruhig wie schon lange nicht mehr»

Herr Gartmann, wie sieht die Situation in Brienz aus?

Die Geologen arbeiten intensiv an der Beurteilung der Gefährdungslage für das Dorf. Noch kann man dazu aber nichts sagen. Im Moment ist es aber so ruhig wie schon lange nicht mehr. Am Montag gab es keinen einzigen Blockschlag. Am Dienstagnachmittag werden neue Reflektorspiegel im Hang und auf dem neu entstandenen Schuttkegel installiert. Sie werden das Messsystem mit dem Lasertachymeter wieder komplettieren. Die Beurteilung erfolgt aus der Luft, über zahlreiche Kameras und die Messinstrumente. Im Moment geht noch niemand ins Dorf.