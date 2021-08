Nach Coronaerkrankung - «Im Nachhinein bereue ich, dass ich mich nicht impfen liess»

24 Tage ist es her, seit Agnes die ersten Corona-Symptome spürte. «Am Anfang war ich überzeugt, dass es mir bald wieder besser geht», so die 18-Jährige. Doch dem war nicht so. Rund 14 Tage war Agnes in Quarantäne, da die Symptome nicht abklingen wollten. In einem Video auf Tiktok spricht die Zürcherin darüber. «Im Nachhinein bereue ich es, dass ich mich nicht impfen liess», so Ag n es, die rund 160’000 Follower auf Tiktok hat. Sie habe die Krankheit schlichtweg unterschätzt.