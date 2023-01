Pädophiler im Toggenburg verurteilt

Der Mann hatte mehrfach Bilder von sexualisierter Gewalt an Kindern konsumiert und verbreitet.

Am Donnerstag kam es in Lichtensteig SG zum Prozess gegen einen 24-Jährigen.

Am Donnerstag stand ein 24-jähriger Schweizer wegen mehrfacher harter Pornografie und versuchter sexueller Handlungen mit Kindern in einem abgekürzten Verfahren vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig.