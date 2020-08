Lady Gaga, Robert De Niro & Co. Im neuen Gucci-Film wimmelt es von Megastars

Zuletzt stand Lady Gaga für das gefeierte Drama «A Star Is Born» vor der Kamera. Jetzt ist die Sängerin bald neben Megastars wie Robert De Niro und Al Pacino zu sehen.

Sie wird in die Rolle der Patrizia Reggiani (72, im Bild) schlüpfen: Reggiani war von 1973 bis 1991 mit dem Enkel des Firmengründers Guccio Gucci, Maurizio Gucci, verheiratet. 1995 wurde Maurizio Gucci ermordet, seine Ex-Frau des Auftragsmordes schuldig gesprochen und ins Gefängnis gesteckt. 2016 wurde sie aufgrund guter Führung vorzeitig entlassen. Hier ist sie in Milano im Jahr 2018 zu sehen.

Lady Gaga (34) wird die Hauptrolle in «Gucci» von Starregisseur Ridley Scott (81) spielen.

Wer dachte, dass Popstar Lady Gaga (34) sich mit Auftritten in der TV-Serie «American Horror Story» und einer Hauptrolle im Film «A Star Is Born» begnügen würde, dachte falsch. Die Sängerin soll nun in einer grossen Produktion über den ermordeten Gucci-Erben Maurizio Gucci die Hauptrolle spielen.