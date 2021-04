Luzern rät zur Anmeldung : Im neuen Impfzentrum Willisau hat man Chance auf schnelle Impfung

Für eine Impfung im Zentrum in Willisau haben sich erst 3500 Personen angemeldet. Weil dieses voraussichtlich am 26. April an den Start geht, rät der Kanton Luzern Impfwilligen, sich dort anzumelden, anstatt abzuwarten.