1. Das Thema könnte nicht zeitgeistiger sein

Die Geschichten um die New Mutants tauchten 1982 erstmals in den Original-Comics auf. Die Verfilmung stellt die darin erzählte Demon Bear Saga um das indigen-amerikanische Teenager-Mädchen Dani Moonstar (gespielt von Blu Hunt) ins Zentrum. Ihre Superkraft ist es, Ängste zu manifestieren, und der Film dreht sich thematisch grob um Trauma-Therapie. Der Schweizer Filmstart am World Suicide Prevention Day vom 10. September mag Zufall sein, aber es passt gut. Auch in Anbetracht der anhaltenden Belastungsprobe, die Corona besonders Menschen mit psychischen Erkrankungen

weltweit stellt.