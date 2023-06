Kinostarts Juni 2023: Im neuen Pixar-Film «Elemental» funkt es zwischen Feuer und Wasser

In einem französischen Drama beginnt eine alleinerziehende Mutter ein neues Leben.

Jennifer Lawrence spielt in einer Komödie eine Uber-Fahrerin mit Geldproblemen.

«Elemental»

Was, wenn sich Feuer und Wasser anziehen würden? Willkommen in Element City – hier spielt Pixars neuster Film. In der Stadt leben zahlreiche Wesen, die von Erde, Feuer, Luft oder Wasser abstammen. Darunter auch das Feuermädchen Ember (Originalstimme Leah Lewis) und der Wasserjunge Wade (Mamoudou Athie), die aufeinandertreffen.