Missbrauchsfall in Wettingen

«Im Notfall dient das Handy auch als Schlagwaffe»

Dass sich Frauen auf dem Heimweg unwohl oder gar bedroht fühlen, ist keine Seltenheit. So können sich Frauen schützen, wenn sie bedroht werden.

Oft ist es nicht nur ein diffuses Gefühl, verfolgt zu werden, sondern eine tatsächliche Bedrohung, wie der aktuelle Fall einer jungen Frau in Wettingen AG zeigt. Sie wurde in der Nacht auf Sonntag verfolgt und anschliessend missbraucht. Die Kantonspolizei Aargau verhaftete einen 22-jährigen Mann.

Auch die 18-jährige Amira Bühlmann aus Weggis LU bereitet sich auf solche Situationen vor: «Ich habe immer ein Deo in der Tasche und ein Feuerzeug in der Hand, so kann ich eine Flamme erzeugen, falls etwas passieren sollte.»