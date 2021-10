Präventive Tipps  – Im Notfall sollten sich Frauen möglichst lautstark zur Wehr setzen

Dass eine Frau in Luzern vergewaltigt worden ist, dürfte bei vielen Frauen Ängste auslösen, wenn sie nachts unterwegs sind. So sollte Frau sich verhalten, wenn sie verfolgt wird.

1 / 6 Die Frau war am frühen Freitagmorgen auf der Langensandbrücke im Stadtzentrum von Luzern unterwegs. 20min/Gianni Walther Nachdem sie in die Neustadstrasse eingebogen war, vergewaltigte sie der Mann in einem Hauseingang. 20min/Gianni Walther Der Unbekannte ha t die Frau gepackt und in eine Nische gezerrt. 20min/Gianni Walther

Darum gehts 2020 wurden in der Schweiz 713 Vergewaltigungen registriert.

Die Fachstelle Schweizerische Kriminalprävention gibt Tipps, wie man sich verhalten sollte, wenn ein Unbekannter die Verfolgung einer Frau aufgenommen hat.

In solchen Situationen soll man laut werden, schreien, spucken, schlagen und wenn man vor einem Haus steht, möglichst überall klingeln. Empfehlenswert ist auch, den Angreifer an seinen empfindlichen Stellen mit dem Bein zu treffen und davonzurennen.

Empfohlen werden auch Selbstverteidigungskurse.

Eines vorweg: Es ist leichter gesagt, als getan. Die Rede ist vom Verhalten einer Frau, wenn sie bemerkt, dass sie in der dunklen Nacht und auf leerer Strasse von einem Unbekannten verfolgt wird. Genau dies ist einer 35-jährigen Frau am letzten Freitag gegen vier Uhr passiert, als sie auf dem Nachhauseweg im Gebiet Langensandbrücke, Neustadtstrasse unterwegs war. Ein Unbekannter packte sie und vergewaltigte sie in einem Hauseingang.

Mit diesem Artikel soll auf keinen Fall gesagt werden, dass das Opfer irgendetwas falsch gemacht haben soll. Der Artikel soll vielmehr aufzeigen, was man in einer derartigen Horrorsituation tun könnte, um ein solch schlimmes, prägendes Erlebnis möglichst zu verhindern. Ein Blick auf die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass im letzten Jahr 713 Vergewaltigungen in der Schweiz registriert wurden. Dies sind 34 mehr als noch 2019. Ob diese Zahl alle Vergewaltigungen einschliesst, ist eher zu bezweifeln, weil nur die Anzahl der gemeldeten und registrierten Straftaten erfasst sind. Ein Fall wie er am letzten Freitag in Luzern passierte, ist laut Chantal Billaud, stellvertretende Geschäftsleiterin der Schweizerischen Kriminalprävention, ein seltenes Ereignis.

Nachts besser mit dem Velo oder Taxi nach Hause fahren

«Wenn ein unbekannter Mann einer Frau auf der Strasse folgt, ist es sinnvoll, zu überprüfen, ob dies tatsächlich der Fall ist», sagt Billaud auf Anfrage. Um dies zu testen, soll eine betroffene Frau die Strassenseite wechseln. So wird sofort ersichtlich, ob die Person einem wirklich folgt und mit mehr Distanz kann man auch besser reagieren. «Wenn der Mann die Frau dann immer noch verfolgt, soll man ihn mit möglichst selbstbewusster und klarer Stimme ansprechen und etwa fragen, was er will. Auch soll man darauf hinweisen, dass man in Ruhe gelassen werden will», sagt Billaud weiter. Ihr sei natürlich auch klar, dass dies nicht immer gelingt, vor allem, wenn die Betroffene schon stark verängstigt ist.

Doch genau diese Angst gilt es möglichst zu reduzieren. Eine gewisse Sicherheit kann das Mitführen von Schrill-Alarmen oder Pfeffersprays geben. Bei Pfeffersprays ist allerdings Vorsicht geboten, weil der Umgang mit dieser Waffe geübt sein will und auch gegen das Opfer eingesetzt werden könnte. Ebenfalls wirksam könnte sein, dass die Frau mit ihrem Handy eine Person aus dem Bekanntenkreis anruft oder dies wenigstens vortäuscht. Wenn sich eine Frau wirklich bedroht fühlt und überzeugt ist, verfolgt zu werden, soll in jedem Fall die 117 gewählt werden. Wichtig für Billaud sind aber vorbeugende Massnahmen, bevor eine Frau überhaupt in eine solche schreckliche Situation gerät: «Gerade ängstliche Personen sollten nachts möglichst in Begleitung im öffentlichen Raum unterwegs sein und wenn dies nicht möglich ist, den Weg mit dem Velo oder Taxi zurücklegen.»

Frauen sollen sich mit allen Mitteln und laut zur Wehr setzen

Wenn man körperlich angegriffen wird, soll man sich laut Billaud mit allen Mitteln zur Wehr setzen: «Man soll laut werden, schreien, spucken, schlagen und wenn man vor einem Haus steht, überall klingeln.» Empfehlenswert ist auch ein Selbstverteidigungskurs, weil dort trainiert wird, bis das Erlernte in Fleisch und Blut übergegangen ist. Solche Trainings sind vor allem für ängstliche Menschen empfehlenswert, die grundsätzlich wehrhafter werden wollen und so auch ihre Angst in den Griff bekommen. Billaud empfiehlt auch, dass sämtliche Vorfälle, auch weniger schlimme Belästigungen, der Polizei gemeldet werden sollen.