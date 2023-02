Radioaktive Kapsel gesucht – wie konnte das passieren?

Bei Transport verloren : Im Outback einen Fünfräppler finden? Fieberhafte Suche nach radioaktivem Teil geht weiter

Das Messgerät mit der eingebauten Kapsel war ordnungsgemäss in einer verschraubten Holzkiste verpackt und wurde von einer Mine in der abgelegenen Kimberley-Region in Western Australia zu einem Lager nach Perth transportiert. Vibrationen des Lastwagens führten wohl dazu, dass sich die Kapsel aus dem Messgerät löste und durch das Bolzenloch auf die Oberfläche des Lastwagens und auf die Strasse fiel.

Das Department of Fire and Emergency Services teilte mit, dass es fünf Tage dauern würde, die 1400 Kilometer lange Route zurückzuverfolgen. Am Dienstag waren 660 Kilometer abgesucht. Gesucht wird mit Geigerzählern. Die Suche werde «eher Wochen als Tage» dauern, so die Behörden. Es besteht die Sorge, dass die Kapsel in Reifenrillen von Autos geklemmt wurde und längst in anderen Landesteilen ist. Fahrzeughalter der Region wurden aufgefordert, ihre Reifen zu prüfen.