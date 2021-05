Geschichten aus der 20-Minuten-Community - Im Podcast «Mini Gschicht» teilt ihr die wichtigsten Lektionen eures Lebens

Auch Thomas (35), dessen Sohn dreijährig an Leukämie starb, erzählt in einem Video sowie im Podcast von seinem Schicksalsschlag.

Im 20-Minuten-Podcast «Mini Gschicht» erzählen Personen aus der 20-Minuten-Community von Erfahrungen, die ihr Leben prägten. In der aktuellen Folge erzählt Ramón, wie ein beinah fataler Sturz ihm die Angst vorm Sterben nahm.

In der aktuellen Folge berichtet Ramón (38) von seiner Nahtoderfahrung.

In Zusammenarbeit mit der 20-Minuten-Videoserie «Schicksal» erzählt 20-Minuten-Radio ausgewählte Geschichten aus der Community im Podcast-Format.

Ramón berichtet, wie seine Nahtoderfahrung ihn prägte

In der neuesten Folge «Mini Gschicht» versetzt sich Ramón an einen besonders einschneidenden Tag seiner Kindheit zurück. Als Achtjähriger stürzte er vom Dach eines Gebäudes zwölf Meter in die Tiefe. Nach dem Aufprall habe er gespürt, wie sich sein Bewusstsein veränderte. «Ich hatte verschiedene Perspektiven gleichzeitig», erinnert sich der heute 38-Jährige: «Einerseits schaute ich aus meinem Körper hinaus nach oben, andererseits sah ich aus der Vogelperspektive das Gebäude von oben», er sah, wie seine Geschwister zu ihm rannten, wie seine Mama zusammensackte.