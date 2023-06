Porsche 911 GT3 RS im Test: Fast 2 g Querbeschleunigung in der Kurve

Als Kind träumen viele davon, Rennfahrer zu werden. Oder Schauspieler. Am besten gleich beides. Michael Fassbender lebt diesen Traum und hat in Hollywood-Blockbustern wie «Inglourious Basterds», «X-Men» oder «12 Years a Slave» mitgespielt. Mit 46 Jahren legt Fassbender nun eine zweite Karriere hin: Er fährt mit einem Porsche 911 RSR selber Rennen. Das Highlight der Saison: Das 24-Stunden-Rennen im französischen Le Mans, welches dieses Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feierte. Während Fassbender als Schauspieler extrem erfolgreich ist, erlebt er im Rennsport hingegen alle Facetten, die guten wie die schmerzhaften. So zeigt die Youtube-Dokumentation «Road to Le Mans» hautnah, dass sich Motorsport nicht orchestrieren lässt und auch Niederlagen und Unfälle dazu gehören. So wie in Le Mans, wo Fassbender nach sechs Stunden ausgerechnet in der Porsche-Kurve in einen Reifenstapel rauschte.

Ein verkappter Rennwagen mit Strassenzulassung

Um dem Mythos Le Mans und der Faszination des Rennfahrens nachzugehen, haben wir uns mit dem aktuellen Porsche 911 GT3 RS die schärfste Ausbaustufe des Elfers geschnappt und sind damit vom Werk nahe Stuttgart nach Le Mans gefahren. Nicht umsonst haben die Sportwagen aus Zuffenhausen unter Petrolheads den Ruf, sowohl für den Weg zur und auf der Rennstrecke auf den Punkt abzuliefern. Wir sind deshalb nicht auf direktem Weg zur Mutter aller 24-Stundenrennen in Le Mans gebraust, sondern haben unterwegs in Dijon noch einen Trackday auf der Rennstrecke eingelegt.

Der Porsche 911 GT3 RS ist der extremste Elfer aller Zeiten. Kay Mogg / Fredy Barth – Motorsport & Events Wir gingen damit auf einen Roadtrip von Zuffenhausen nach Le Mans. Erste Station: Das Porsche Museum. Michael Lusk Am zweiten Tag war ein Trackday auf der Rennstrecke von Dijon eingeplant. Kay Mogg / Fredy Barth – Motorsport & Events



Während der 911 GT3 RS auf den gut ausgebauten französischen Autobahnen entspannt und erstaunlich komfortabel bei Tempo 130 dahinrollt und nur einen Bruchteil seiner 525 PS abrufen darf, kann er auf der Rennstrecke sein wahres Potenzial zeigen. Mit bis zu 9000 Umdrehungen stürmt er kreischend über die lange Start-/Zielgerade, knallt die sieben Gänge im Stakkato durch, stellt wie in der Formel 1 per DRS-Knopf den Flügel flach und bremst an deren Ende mit einer Vehemenz das Tempo runter, dass einem fast die Luft wegbleibt.

Fast 2 g Querbeschleunigung in der Kurve

Noch eindrucksvoller ist allerdings, was der GT3 RS in Kurven kann. Schon als Normalsterblicher erreicht man im Sport- oder Trackmodus Querbeschleunigungswerte in der Region von 1,5 g, bei denen viele andere namhafte Sportwagen die Kurve längst nicht mehr schaffen – die ausgeklügelte Aerodynamik und ein riesiger Heckflügel, der bis zu 860 Kilogramm Abtrieb produziert, machts möglich. Übernimmt ein Rennprofi das Steuer, der dank verschiedenen Drehreglern am Lenkrad die Traktionskontrolle, das Stabilitätsprogramm, das Differenzial sowie die Zug- und Druckstufe der Dämpfer in jeder Kurve nach eigenem Gusto anpassen kann, sind selbst auf den serienmässigen Reifen Werte von knapp 2,0 g möglich. Auf den noch extremeren, für die Rennstrecke ausgerichteten optional erhältlichen Semislicks, fällt diese Marke sogar, wie Porsche-Markenbotschafter Jörg Bergmeister auf seiner Rekordrunde am Nürburgring bewiesen hat.

Selbst in Le Mans ein absoluter Eyecatcher