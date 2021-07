Grüsel-Gastrobetriebe - «Im Restaurant lagen eimerweise ungekühlt verschimmelte Lebensmittel»

Wegen Schimmel-Broccoli und gammligem Mozzarella musste ein Gastrobetrieb im Kanton Appenzell Ausserrhoden am letzten Donnerstag temporär schliessen . «Kommt es bei einer Kontrolle zu Beanstandungen, gibt es Auflagen, wie die Mängel behoben werden müssen und in welchem Zeitraum», schreibt Daniela Kimmich, Kommunikationsspezialistin von Gastrosuisse. Würden die Mängel nicht behoben, könnten rechtliche Schritte eingeleitet oder auch eine Schliessung des Betriebs verordnet werden.

Dies geschehe jedoch selten: « Nur wenn der Betrieb in äusserst desolatem Zustand ist, muss dieser sofort geschlossen werden » , sagt Otmar Deflorin, Präsident des Verbands der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) und Amtsvorsteher des kantonalen Laboratoriums Bern . Kantonal habe diese Massnahme im letzten Jahr bei rund 7000 Inspektionen nur vier Mal ergriffen werden müssen. Ähnlich klingt es in anderen Regionen : In St.Gallen kam es 2020 zu sieben Betriebsschliessungen auf 2558 Kontrollen und auch in Zürich sind es Einzelfälle: « In den wenigsten Fällen ist eine Betriebsschliessung angezeigt » , sagt Martin Brunner, Kantonschemiker des Kantons Zürichs.