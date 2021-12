Schweiz Tourismus / Stefan Schlumpf

Witnersport : Im Rhythmus des Langlaufs

In Sedrun finden Langläufer neben schönen Loipen auch ein einsteigerfreundliches Übungsgelände direkt im Dorfzentrum. Hier weihen Profis ihre Schülerinnen und Schüler in die Geheimnisse des Dahingleitens auf den Langlaufskiern ein. Wer den Dreh einmal raushat, wird so schnell nicht mehr aufhören wollen.