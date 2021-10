Winterthurer braucht Geld für Tierheim in Türkei – «Im schlimmsten Fall stehen über 90 Hunde auf der Strasse»

Memo Ulas nimmt in seinem Tierheim in der Türkei Hunde auf, die auf der Strasse keine Überlebenschance haben. «Bei uns finden misshandelte, alte, kranke oder blinde Hunde einen Lebensplatz» , erzählt der Winterthurer. « Wir versuchen , den Fellnasen so viel Liebe und Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken. » Auch Welpen nimmt Ulas regelmässig auf. «Erst kürzlich hat uns jemand eine Schachtel mit rund 16 Welpen vors Tor gestellt. So etwas macht mich sehr traurig.»