Bootstour

«Im schlimmsten Fall, wird man vom eigenen Gefährt erschlagen»

Wer am Wochenende geplant hat, eine Fahrt mit seinem Boot auf dem Rhein zu machen, sollte sich einige Tipps der Kantonspolizei Thurgau zu Herzen nehmen. «Weg von Wiffen und Kursschiffen!», heisst es in einem Facebook-Post.

Das Wetter dieses Wochenende lädt zu Fahrten auf dem Rhein ein. Eine Bootstour kann aber auch unschön ausgehen. « Im Kanton Thurgau kommt es pro Saison zu ungefähr 30 Unfällen mit Wiffen im Rhein » , sagt Marcel Kuhn, Dienstleiter der Seepolizei Thurgau. Es gäbe aber auch eine Dunkelziffer von Fällen, die glimpflich ausgegangen sind. Zu Kollisionen mit Wiffen komme es meistens durch die Unvorsichtigkeit einiger Leute, die die Strömung des Rheins unterschätzen. « Es gibt aber auch solche, die absichtlich rein fahren, um zu schauen was passiert » , so Kuhn.

Um solche Unfälle am Wochenende zu verhindern, warnt die Kantonspolizei Thurgau mit einem Facebook-Post. « Eine der wichtigsten Regeln: Seien Sie nicht #zudoof, weg von Kursschiffen und Wiffen » , h eisst es im Post . Die Wiffen im Rhein dienen hauptsächlich der Schifffahrt. Die Baumstämme würden sich nicht bewegen, wenn man mit einem Gummiboot oder ähnlichem reinf a hrt. « Wichtig ist, gut aufzupassen und von den Wiffen A bstand zu halten. Man sollte sich auch besser am Ufer lang treiben lassen und nicht direkt bei der Strömung » , sagt Kuhn weiter . Es könne nämlich ziemlich schnell passieren, dass man unter Wasser kommt und in einen Wirbel hinter der Wiffe gerät. Im schlimmsten Fall wird man vom eigenen Gefährt erschlagen.