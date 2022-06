Eklat in Sportwelt: Im Schweizer Synchronschwimmen herrscht ein «Klima der Angst» 

Anschreien, Beschimpfungen, Drohungen, anzügliche Bemerkungen, Essverbote und Trainingsmethoden über der Schmerzgrenze. Im Schweizer Synchronschwimmen soll ein Klima der Angst herrschen. Die Synchronschwimmerin Joelle Peschl sagt: «Ich habe das Gefühl, in dieser Welt bist du kein Mensch.» Das SRF berichtet am Montag gleich in zwei Sendungen von den Missständen.