Im Selecta-Automat gibts jetzt Masken und Desinfektionsmittel

Lockerungen

So gehts weiter

Der Bundesrat plant, das öffentliche Leben in drei Etappen wieder hochzufahren. Am 11. Mai gibt es den zweiten Öffnungsschritt. Die dritte Öffnung soll am 8. Juni erfolgen, wenn die Infektionszahlen nicht weiter steigen. Das soll am 8. Juni öffnen: Botanische Gärten, Zoos, Schwimmbäder, Theater und Kinos, Gottesdienste, Bergbahnen, weiterführende Schulen wie Universitäten und Berufsschulen sowie Geisterspiele in den Profiligen des Mannschaftssports. Grossveranstaltungen ab 1000 Personen sollen bis Ende August verboten bleiben. Dieser Entscheid bedeutete das Aus für alle grossen Schweizer Openairs. Bis jetzt ist noch unklar, wann Veranstaltungen bis 1000 Personen wieder stattfinden dürfen.