Neuer Standard

Seit Juni gibt es die QR-Rechnung

Am 30. Juni 2020 wurde die QR-Rechnung eingeführt. Sie ist der neue Standard für die schriftliche Rechnungsstellung in der Schweiz. Wie der Name sagt, befindet sich auf der Rechnung ein QR-Code. Der Code enthält die Daten zur Rechnung in digitaler Form.