Corona-Regeln - So dürfen Zürcherinnen und Zürcher die EM im Public Viewing verfolgen

PA Images via Getty Images

In Zürich wurden die bewährten Regeln für Public Viewings verfügt, wie sie bereits während der WM 2018 und EM 2016 gegolten haben.

Live-Fernsehübertragungen in Gartenrestaurants und Cafés sowie in Gastwirtschaftsbetrieben sind während der EM 2021 erlaubt.

Der Bundesrat lässt in der neuen Covid-Verordnung Veranstaltungen vor Publikum unter bestimmten Voraussetzungen zu. Dazu gehören auch Public Viewings in und ausserhalb von Gastwirtschaftsbetrieben. Die Zürcher Stadträtin Karin Rykart hat deshalb einerseits Auflagen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus erlassen. Wie es in einer Mitteilung heisst, hat sie andererseits die bewährten Regeln für Public Viewings verfügt, wie sie bereits während der WM 2018 und EM 2016 gegolten haben.