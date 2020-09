1 / 5 Daniel Koch sagt, die Corona-Pandemie könnte im Sommer 2022 ihr Ende finden. Foto: Keystone Als Delegierter des BAG stand Koch seit Februar in der Öffentlichkeit. Foto: Keystone Mit Bundesrat Alain Berset sei er trotz häufiger Zusammenarbeit nicht per Du. Foto: Keystone

Darum gehts Der «Mister Corona» hat in einem Interview Einblicke in seinen Alltag als Pensionierter gegeben.

Der Corona-Pandemie blickt er positiv entgegen.

Wenn der Impfstoff wie geplant kommt, dürfte die Pandemie im Sommer 2022 ein Ende finden.

Der «Mister Corona» der Schweiz, Daniel Koch, ist auch noch Monate nachdem er sein Amt als Leiter für Übertragbare Krankheiten des BAG abgegeben hat, in aller Munde. In einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten» hat er mehr über sich und sein Privatleben bekannt gegeben. Der 65-Jährige lebt seit April im Bernbiet in einer Dreizimmerwohnung mit seinen beiden Hunden. Er hat auch zwei Töchter, die schon erwachsen sind.

In seiner Wohnung sammeln sich Briefe, Pakete und Dankeskarten, die er als Zeichen der Anerkennung erhalten habe. Darunter befinden sich auch gestrickte Masken und Socken. Doch nicht nur Komplimente und Dankesbriefe erreichen den Mediziner. Auch Hassmails sind darunter oder Kommentare, wie von der Grünen-Nationalrätin Greta Gysin, die ihm Profilierungssucht vorwerfe. Solche Rückmeldungen ignoriere er.

Töchter mussten für ihn Bier kaufen gehen

Auf das Grossmünster-Debakel angesprochen, wo mehrere Corona-Skeptiker ihn bei seiner Rede anpöbelten, sagt Koch: «Ich glaube an gegenseitigen Respekt. Es tut mir leid für all die Zuhörer, die keine Gelegenheit hatten, mit mir zu sprechen.» Ob er noch unter Polizeischutz stehe, wisse er jedoch nicht.

Seit er pensioniert sei, getraue er sich wieder, zu seinem Lieblingsbier zu greifen, dem «Corona». Während der Pandemiephase brachten ihm seine Töchter «Corona»-Sixpacks nach Hause. Er habe sich damals nicht

in die Läden getraut, um selbst «Corona»-Bier kaufen zu gehen.

Nicht per Du mit Berset

Auch sein Verhältnis zu Alain Berset sei nicht so eng wie vermutet. «Wir sind nicht per Du», so Koch. Schlaflose Nächte habe er weder während der Corona-Pandemie noch während seiner Arbeit beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) gehabt. Lediglich als er beschlossen hatte, sein Amt beim BAG aufzugeben, habe er nicht so gut geschlafen und wollte dies zuerst mit seinen Töchtern bereden. Doch: Zweifel, dass die Corona-Situation ohne ihn aus dem Ruder laufen könnte, hatte er keine. Er gibt aber zu, dass Fehler geschehen sind, es aber noch zu früh sei, um Bilanz zu ziehen.