Im Sommer droht ein riesiges Chaos im Flugverkehr

Auch der Luftverkehr in ganz Frankreich war schon wochenlang von Streiks betroffen, erst gerade wieder zwei Wochen bis 8. Mai. Die Auswirkungen sind nicht nur in Frankreich gewaltig. Auch die Swiss ist mit den Standorten Zürich und Genf und deren zentraler Lage in Europa laut Sprecherin Karin Montani überdurchschnittlich stark betroffen.

Airlines zahlen Millionen

Dazu kommt die grösste Luftoperation der Nato vom 12. bis 24. Juni. Vor allem in Deutschland trainieren 10’000 Soldatinnen und Soldaten aus 24 Nationen mit 220 Luftfahrzeugen . Während zwei bis vier Stunden pro Tag ist etwa in weiten Teilen Süddeutschlands kein ziviler Flugverkehr erlaubt. Laut Swiss-Sprecherin Montani sind die Auswirkungen noch unklar. Die Swiss habe eine Taskforce ins Leben gerufen.

Wie gross die Auswirkungen der Nato-Sperrungen werden, komme auf die Tageszeit an, sagt Andreas Wittmer, Luftfahrtexperte und Leiter des Center for Aviation Competence an der Universität St. Gallen. «Zwischen neun und elf Uhr ist in München nicht viel los», so Wittmer.