Der Bundesrat ist in Bezug auf die Corona-Pandemie vorsichtig optimistisch.

Anfang Februar 2021 sind die Corona-Situation in der Schweiz und das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie unklar. Positiv stimmt den Bundesrat, dass die Impfkampagne in den Kantonen angelaufen ist und dass die täglichen Infektionszahlen seit Wochen rückläufig sind. Sorge bereitet ihm, dass die britische Virus-Mutation auf dem Vormarsch ist. Am Sonntag wurde nach einem Massentest bekannt, dass 78 Prozent aller Infizierten sich mit der mutierten Variante angesteckt hatten.