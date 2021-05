Coronavirus - Im Sommer sollen auch 12- bis 15-Jährige geimpft werden

Swissmedic könnte die Corona-Impfung in den nächsten Wochen auch für 12- bis 15-Jährige zulassen. 2022 sollen dann auch Kinder unter zwölf an der Reihe sein. In der Schweiz infizierten sich bisher rund 65’000 Jugendliche.

1 / 1 12- bis 15-Jährige könnten in der Schweiz ab Juli eine Corona-Impfung erhalten, schreibt die «NZZ am Sonntag». 20min/Marco Zangger

Darum gehts Swissmedic könnte schon nächsten Monat die Corona-Impfung für 12- bis 15-Jährige zulassen.

Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren gibt es in der Schweiz wohl ab 2022.

Welche Rolle Kinder und Jugendliche in der Pandemie spielen, ist allerdings nach wie vor umstritten.

Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, schrieb zudem in einem Brief an die Zürcher Kinder- und Jugendärzte, dass Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren ab 2022 möglich sein sollen. Gemäss Swissmedic-Sprecher Lukas Jaggi hängt die Zulassung der Impfung für weitere Altersgruppen von der Vollständigkeit der Daten und den Resultaten klinischer Versuche ab. Die Entwicklungen im Ausland beschleunigten den Prozess, schreibt die «NZZ am Sonntag» weiter. Die US-Zulassungsbehörde hatte den Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech am 10. Mai etwa auch für 12- bis 15-Jährige freigegeben.

65’000 infizierte Jugendliche

In der Schweiz haben 2,3 Millionen Erwachsene mindestens eine Impfdosis des Corona-Vakzins erhalten. Bis Mitte Jahr sollen es laut der «NZZ am Sonntag» 5,2 Millionen sein. Hierzulande infizierten sich bis jetzt knapp 65’000 Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren und 12’500 Kinder unter zehn Jahren mit dem Coronavirus. Die Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen sei etwa gleich gross wie bei den Erwachsenen, schreibt die Zeitung. Kindern unter zehn Jahren steckten sich hingegen rund fünfmal seltener mit Corona an als Erwachsene.

Welche Rolle Kinder und Jugendliche in der Pandemie spielen, ist umstritten. «Das Narrativ, Kinder spielten keine Rolle, muss aufhören: So wird Infektionsprävention nicht ernst genommen», twitterte die Virologin Isabella Eckerle Ende April. Stefan Wolter, Mitglied der Schweizer Corona-Task-Force, sagte hingegen im Januar der «NZZ am Sonntag», dass Kinder in der Schule besser vor dem Virus geschützt seien als zu Hause. «Zwar sind Kinder und Jugendliche etwa gleich häufig Träger des Virus, doch sie stecken sich viel weniger an.»

Keine Herdenimmunität trotz Impfung

Eine Herdenimmunität könne die Schweiz zwar wohl nicht erreichen, sagt Berger in der Zeitung. Kinder und Jugendliche sollten sich trotzdem impfen, primär zu ihrem eigenen Schutz. «Diese Altersgruppen sind von den Einschränkungen enorm betroffen», so Berger. Sie hätten nun öfter psychische, soziale und berufliche Probleme. «Wer heute einen Termin bei einem Kinder- oder Jugendpsychiater sucht, findet keinen.»

In der Schweiz leben rund 1,4 Millionen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Dass diese beim Impfen erst jetzt an die Reihe kommen, sei sinnvoll, sagt Berger weiter. In der schlimmsten Zeit der Pandemie sei es wichtiger gewesen, zuerst die besonders Gefährdeten und dann die Erwachsenen zu impfen.