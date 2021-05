Pflegeberuf - «Im Spital ist sexuelle Belästigung Gang und Gäbe»

«Ich habe mich geschämt und mich gefragt, ob ich etwas falsch gemacht hatte» – L.A.* (21)

« Im Spital ist sexuelle Belästigung Gang und G äbe. Dies musste ich bereits in der Lehre realisieren: Ein älterer Patient hat mir an den Po gefasst , ein anderer an meine Brust – mit dem Vorwand , mein Namensschild besser lesen zu können. Da ich zu dieser Zeit frisch als 15- J ährige meine Ausbildung als Fa changestellte Gesundheit begonnen hatte, wusste ich nicht , wie mit dieser Situation umzugehen. Ich habe mich geschämt und mich gefragt, ob ich etwas falsch gemacht hatte. Je älter man wird, desto besser geht man damit um. Dieser Beruf härtet in vielerlei Hinsicht ab. Heute weiss ich, wie ich eine gewisse Autorität ausstrahlen kann. Seitens der Leitung werde in solchen Fällen die belästigte Person nicht mehr zum Patienten ins Zimmer geschickt. Das G leiche gilt auch für Lernende – s ie sind den Belästigungen besonders ausgesetzt: Eine meiner Lernenden hat erzählt, wie ein Patient ihr gegenüber mehrmals sexuelle Andeutungen gemacht hat und Pornos schaute, jedes M al , wenn sie im Zimmer war. Von Ärzten und Leitungen haben solche Patienten auch schon Verwarnungen erhalten. Strengere Massnahmen zu beschliessen , ist sehr schwierig, denn in diese Thematik fliessen auch ethische Fragen ein: Hat ein Mensch, der ein solches Verhalten an den Tag legt , eine medizinische Behandlung verdient oder nicht? Bei uns hat jeder das Anrecht auf Betreuung. Aber es ist nicht schön zu sehen, wie andere Personen so freundlich mit den Tätern umgehen müssen. Man darf nicht über Patienten werten, man muss neutral bleiben, egal was die Umstände sind. Daran gewöhnt man sich nur schwer. Sexuelle Belästigung in der Pflege passiert immer wieder, doch das wird totgeschwiegen. Es muss etwas passieren. Das P ositive ist, dass in letzter Zeit mehr Menschen angefangen haben mitzuteilen, wie die Pflege tagtäglich sexuelle Gewalt erleben muss. »