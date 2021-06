Secondo auf Stellensuche - Im Stich gelassen vom RAV? «Banklehre, gute Noten – trotzdem nur Absagen»

«Die Arbeitswelt war in den vergangenen Jahren der Lebensbereich, in dem Rassismus und rassistische Diskriminierungen am häufigsten gemeldet wurden», schreibt Giulia Reimann von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR) auf Anfrage. Das zeige auch der neuste Bericht des Beratungsnetzes für Rassismusopfer 2020. «Es braucht vermehrte Sensibilisierung und transparente, interne sowie externe Möglichkeiten, um Vorfälle zu melden.»

«Unser Sozialstaat hat grosse Lücken»

Das zuständige Amt für Wirtschaft und Arbeit (WAS) Luzern will sich nicht zum Einzelfall äussern: « Wir geben keine Auskünfte weder zu versicherten noch zu nicht versicherten Personen » , schreibt dazu Franz Baumeler , Fachspezialist Kommunikation des zuständigen Amts für Wirtschaft und Arbeit (WAS) Luzern. Grundsätzlich könne jede Person einen Wechsel der Beratungsperson beantragen oder Beschwerde einreichen. Die Mitarbeitenden würden alle nach den entsprechenden Reglementen und Vorgaben arbeiten und seien alle « stets darum bemüht, jegliche Anliegen schnell und sorgfältig zu prüfen » , teilt Baumeler mit. « Dabei ist uns ein respektvoller und korrekter Umgang sehr wichtig, was wir auch von unseren Versicherten erwarten dürfen.»