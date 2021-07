Lugano - Dach von Tankstelle bricht wegen Wassermassen ein

Markos Halef arbeitet in der Mercedes Benz Garage gleich neben der Tankstelle. Er sagt: «Ich bin mega erschrocken! Ich dachte erst ein Blitz hätte eingeschlagen. Erst nachher habe ich gesehen, wie das ganze Dach am Boden lag».

«Es hört einfach nicht auf zu regnen»

Sein Werkstattchef hätte den Einsturz sogar noch gesehen. «So wie es aussieht, wurden zwei Autos unter dem Dach begraben, ob auch Personen zu schaden kamen, wissen wir nicht», so Halef weiter. Auch der Polizei ist zurzeit nicht bekannt, ob sich zum Zeitpunkt des Einsturzes Personen unter der Tankstelle befanden. Aus den Bildern wird ersichtlich, dass mindestens ein Auto darunter war.

Auch bei ihnen in der Garage stehe der Keller wegen den Regenmassen unter Wasser, berichtet Halef. «Und es hört einfach nicht auf zu regnen.» Bei der Tankstelle sind nach wie vor Polizei und Feuerwehr im Einsatz, wie er erzählt. Meteonews berichtete am Dienstag, dass im Tessin seit 1918 nie mehr so viel Regen innerhalb von 48 Stunden niedergegangen ist.