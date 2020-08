So fielen in Locarno-Magadino bisher 228 Millimeter Regen, in Locarno-Monti 193 Millimeter, in Bellinzona 154 Millimeter und in Lugano 113 Millimeter. Besonders hart wurde am Samstagmittag die Magadinoebene getroffen. Dort fielen innert einer Stunde 47 Millimeter Regen. Die Regenmengen in der Magadinoebene erreichten 125 Prozent des üblichen Monatsniederschlages im August.